Probabili formazioni Viola: “Kean ancora out. Idea Braschi dal primo minuto. A centrocampo una tra Fabbian - Brescianini”

Tanti ballottaggi in casa Viola e possibile debutto per Braschi

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb la Fiorentina si potrebbe presentare così nella sfida di Lunedì contro il Lecce al Via del Mare; spazio al possibile 4-1-4-1. Davanti a De Gea ci potrebbe essere Rugani mentre per l'altro slot si giocano una maglia Ranieri e Pongracic. A destra confermato Dodò, a sinistra Balbo potrebbe concedere un turno di riposo a Gosens. Fagioli si posizionerà in cabina di regia e al suo fianco agirà Ndour. Mandragora potrebbe tirare il fiato e a quel punto è ballottaggio tra Fabbian e Brescianini. Sugli esterni agiranno Gudmundsson da una parte e Solomon dall'altro. II vero dilemma riguarda chi agirà da centravanti: senza Kean, Vanoli potrebbe chiedere un ultimo sforzo a Piccoli, ma non è escluso il debutto dal 1' del giovane Braschi. Kean, Parisi e Fortini rimangono in forte dubbio.