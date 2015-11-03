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Notizie Formazione Fiorentina Fiorentina

Probabili formazioni Viola: “Kean ancora out. Idea Braschi dal primo minuto. A centrocampo una tra Fabbian - Brescianini”

19 aprile 2026 11:45

Formazione Fiorentina contro l'Hull City: gioca Pongracic, Barak in mezzo, Kouamè e Kean davanti

30 luglio 2024 19:51

LE SCELTE DI ITALIANO: RANIERI TERZINO, BIANCO IN REGIA, CABRAL E BREKALO DAVANTI

25 marzo 2023 11:24

Radio Bruno, Italiano sceglie Amrabat al posto di Torreira per la Juventus. Titolare anche Odriozola

20 maggio 2022 20:15

Giornali d'accordo: Ikonè rigioca mezz'ala nonostante Torino. Rientra Piatek, ancora out Bonaventura

27 aprile 2022 13:16

Probabile formazione, Italiano ripropone Saponara. Tornano Duncan e Odriozola, confermato Torreira

27 ottobre 2021 11:14

FORM. UFFICIALE: ATTACCO A 2, KOUAME AL POSTO DI RIBERY. AMRABAT IN REGIA

11 aprile 2021 19:36

Formazione ufficiale, ancora Callejon punta, ancora 3-5-2. Prima per Barreca e Quarta. Saponara titolare

28 ottobre 2020 16:45

Formazione ufficiale Fiorentina,giocano Chiesa e Kouamè. Out Dalbert

26 luglio 2020 18:35

Formazione, Kouamè titolare! Escluso Chiesa, gioca Sottil. Igor prende il posto di Caceres

12 luglio 2020 18:37

Montella studia il tridente con Vlahovic contro il Verona. Cristoforo titolare, panchina per Zurkowski

23 novembre 2019 14:35

FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-PARMA, TITOLARI BOATENG E RANIERI. OUT SOTTIL

03 novembre 2019 16:50

Fiorentina-Lazio: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani

27 ottobre 2019 14:39

Probabile formazione Fiorentina: si va verso la conferma dei soliti 11, ma....

26 ottobre 2019 13:59

FORM. UFFICIALE VIOLA, MONTELLA CONFERMA L'11 ANTI JUVE. PER VLAHOVIC ANCORA PANCHINA

22 settembre 2019 17:47

11 anti Juve, sulla sinistra è pronto Dalbert. In attacco all-in Ribery. E la punta...

09 settembre 2019 12:09

FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-GALATASARAY, CHIESA RESTA IN PANCHINA. TITOLARE MONTIEL

11 agosto 2019 20:18

FORMAZIONI UFFICIALI: LIVORNO-FIORENTINA, LIROLA E VLAHOVIC RESTANO IN PANCHINA

03 agosto 2019 20:34

FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-BARI, TITOLARI MELI E GORI

17 luglio 2019 16:52

FORMAZIONI UFFICIALI, JUVENTUS-FIORENTINA: FUORI MURIEL E BIRAGHI

20 aprile 2019 17:39

Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali. Dabo resta in panchina al suo posto gioca Norgaard

15 marzo 2019 20:27

Formazione in vista della Juve, ecco perchè la difesa a tre può essere la soluzione migliore

07 febbraio 2018 11:56

Fiorentina-Bologna: la probabile formazione viola

15 settembre 2017 22:13

Verona-Fiorentina: la probabile formazione viola. Un paio di dubbi per Pioli

09 settembre 2017 22:17

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