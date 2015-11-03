Notizie Formazione Fiorentina Fiorentina

Probabili formazioni Viola: “Kean ancora out. Idea Braschi dal primo minuto. A centrocampo una tra Fabbian - Brescianini”
19 aprile 2026 11:45
Formazione Fiorentina contro l'Hull City: gioca Pongracic, Barak in mezzo, Kouamè e Kean davanti
30 luglio 2024 19:51
LE SCELTE DI ITALIANO: RANIERI TERZINO, BIANCO IN REGIA, CABRAL E BREKALO DAVANTI
25 marzo 2023 11:24
Radio Bruno, Italiano sceglie Amrabat al posto di Torreira per la Juventus. Titolare anche Odriozola
20 maggio 2022 20:15
Giornali d'accordo: Ikonè rigioca mezz'ala nonostante Torino. Rientra Piatek, ancora out Bonaventura
27 aprile 2022 13:16
Probabile formazione, Italiano ripropone Saponara. Tornano Duncan e Odriozola, confermato Torreira
27 ottobre 2021 11:14
FORM. UFFICIALE: ATTACCO A 2, KOUAME AL POSTO DI RIBERY. AMRABAT IN REGIA
11 aprile 2021 19:36
Formazione ufficiale, ancora Callejon punta, ancora 3-5-2. Prima per Barreca e Quarta. Saponara titolare
28 ottobre 2020 16:45
Formazione ufficiale Fiorentina,giocano Chiesa e Kouamè. Out Dalbert
26 luglio 2020 18:35
Formazione, Kouamè titolare! Escluso Chiesa, gioca Sottil. Igor prende il posto di Caceres
12 luglio 2020 18:37
Montella studia il tridente con Vlahovic contro il Verona. Cristoforo titolare, panchina per Zurkowski
23 novembre 2019 14:35
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-PARMA, TITOLARI BOATENG E RANIERI. OUT SOTTIL
03 novembre 2019 16:50
Fiorentina-Lazio: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani
27 ottobre 2019 14:39
Probabile formazione Fiorentina: si va verso la conferma dei soliti 11, ma....
26 ottobre 2019 13:59
FORM. UFFICIALE VIOLA, MONTELLA CONFERMA L'11 ANTI JUVE. PER VLAHOVIC ANCORA PANCHINA
22 settembre 2019 17:47
11 anti Juve, sulla sinistra è pronto Dalbert. In attacco all-in Ribery. E la punta...
09 settembre 2019 12:09
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-GALATASARAY, CHIESA RESTA IN PANCHINA. TITOLARE MONTIEL
11 agosto 2019 20:18
FORMAZIONI UFFICIALI: LIVORNO-FIORENTINA, LIROLA E VLAHOVIC RESTANO IN PANCHINA
03 agosto 2019 20:34
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-BARI, TITOLARI MELI E GORI
17 luglio 2019 16:52
FORMAZIONI UFFICIALI, JUVENTUS-FIORENTINA: FUORI MURIEL E BIRAGHI
20 aprile 2019 17:39
Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali. Dabo resta in panchina al suo posto gioca Norgaard
15 marzo 2019 20:27
Formazione in vista della Juve, ecco perchè la difesa a tre può essere la soluzione migliore
07 febbraio 2018 11:56
Fiorentina-Bologna: la probabile formazione viola
15 settembre 2017 22:13
Verona-Fiorentina: la probabile formazione viola. Un paio di dubbi per Pioli
09 settembre 2017 22:17
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