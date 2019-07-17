FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-BARI, TITOLARI MELI E GORI
Formazione ufficiale della Fiorentina allenata da Bigica contro il Bari alle ore 17 a Moena:FIORENTINA: Ghidotti; Pierozzi E., Zanon, Illanes, Schetino; Baroni, Marozzi, Hanuljak; Gori, Maganjic, Meli...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 16:52
Formazione ufficiale della Fiorentina allenata da Bigica contro il Bari alle ore 17 a Moena:
FIORENTINA: Ghidotti; Pierozzi E., Zanon, Illanes, Schetino; Baroni, Marozzi, Hanuljak; Gori, Maganjic, Meli
BARI: Frattali; Di Cesare, Simeri, Mezzoni, Terrani, Cascione, Kupisz, Esposito, Feola, Scavone, Antenucci
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