Labaro Viola

FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-GALATASARAY, CHIESA RESTA IN PANCHINA. TITOLARE MONTIEL

Ecco le formazioni ufficiali della gara amichevole Fiorentina-Galatasaray allo stadio Artemio Franchi alle ore 21:FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola; Badelj, Benassi,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 20:18
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-GALATASARAY, CHIESA RESTA IN PANCHINA. TITOLARE MONTIEL - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Chiesa
Artemio Franchi
Galatasaray
Formazione Fiorentina
Condividi

Ecco le formazioni ufficiali della gara amichevole Fiorentina-Galatasaray allo stadio Artemio Franchi alle ore 21:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola; Badelj, Benassi, Castrovilli; Boateng, Sottil, Montiel.

All: Montella.

GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Belanda, Donc, Seri, Fegouli, Diagne, Babel.

All: Terim.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok