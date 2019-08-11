FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-GALATASARAY, CHIESA RESTA IN PANCHINA. TITOLARE MONTIEL
Ecco le formazioni ufficiali della gara amichevole Fiorentina-Galatasaray allo stadio Artemio Franchi alle ore 21:FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola; Badelj, Benassi,...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 20:18
Ecco le formazioni ufficiali della gara amichevole Fiorentina-Galatasaray allo stadio Artemio Franchi alle ore 21:
FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola; Badelj, Benassi, Castrovilli; Boateng, Sottil, Montiel.
All: Montella.
GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Belanda, Donc, Seri, Fegouli, Diagne, Babel.
All: Terim.