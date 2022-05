Radio Bruno, Italiano sceglie Amrabat al posto di Torreira per la Juventus. Titolare anche Odriozola

Il Pentasport di Radio Bruno fa il punto sulla formazione che dovrebbe scegliere Vincenzo Italiano per la sfida alla Juventus di sabato. I dubbi sono essenzialmente due. In mediana dovrebbe giocare Amrabat al posto di Torreira, che è apparso fuori forma a Genova al contrario del marocchino che ha fatto una grande partita con la Roma. A destra dovrebbe tornare invece Odriozola al posto di Venuti. Lo spagnolo, che sembra essersi pienamente ristabilito, potrebbe essere alla sua ultima partita in maglia viola

ALLEGRI AVVERTE LA FIORENTINA