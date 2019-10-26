Probabile formazione Fiorentina: si va verso la conferma dei soliti 11, ma....

La probabile formazione della Fiorentina per domani.

Vincenzo Montella dovrebbe riproporre contro la Lazio, anche per il tipo di partita, gli stessi 11 della Fiorentina delle ultime 6 partite. Anche se in settimana è stato provato Benassi al posto di Badelj, con Pulgar regista, e Vlahovic o Boateng punte centrali, con Chiesa a tutta fascia sulla destra. A partita in corso, in base anche al risultato, si potrebbe ripetere l'esperimento Sottil per Lirola.

Ecco comunque i probabili 11 per domani:

Fiorentina (3/5/2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.