11 anti Juve, sulla sinistra è pronto Dalbert. In attacco all-in Ribery. E la punta...

Su La Nazione si cerca di capire chi potranno essere i protagonisti scelti da Montella per sfidare la Juventus. A sinistra si scalda Dalbert che è pronto al dubutto, e chiuderà la linea difensiva a qu...

Su La Nazione si cerca di capire chi potranno essere i protagonisti scelti da Montella per sfidare la Juventus. A sinistra si scalda Dalbert che è pronto al dubutto, e chiuderà la linea difensiva a quattro con Lirola, Milenkovic e Pezzella. In mezzo al campo avanti con Castrovilli, Badelj e Pulgar, che dunque non giocherà difensore centrale. In attacco si dovrà capire se Ribery potrà davvero scendere in campo dal primo minuto. Il francese si sta allenando intensamente e vuole esserci. L’idea è schierare lui e Chiesa a supporto del centravanti. Chi? Boateng si sta preparando, aspettando il rientro di Vlahovic e consapevole che c’è anche Pedro, che però al momento non appare pronto ed è quello che ha meno possibilità di partire titolare