Montella studia il tridente con Vlahovic contro il Verona. Cristoforo titolare, panchina per Zurkowski
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Montella avrebbe deciso di giocare domani a Verona con un tridente pesante davanti. Infatti Vlahovic sarà titolare insieme a Ribery e Chiesa. Cristoforo invece...
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 14:35
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Montella avrebbe deciso di giocare domani a Verona con un tridente pesante davanti. Infatti Vlahovic sarà titolare insieme a Ribery e Chiesa. Cristoforo invece dovrebbe completare il centrocampo con Benassi e Badelj, con Zurkowski seduto di nuovo in panchina. Resta da capire il modulo e chi giocherà in difesa