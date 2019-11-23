Montella studia il tridente con Vlahovic contro il Verona. Cristoforo titolare, panchina per Zurkowski

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Montella avrebbe deciso di giocare domani a Verona con un tridente pesante davanti. Infatti Vlahovic sarà titolare insieme a Ribery e Chiesa. Cristoforo invece...

A cura di Redazione Labaroviola 23 novembre 2019 14:35

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