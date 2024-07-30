Formazione Fiorentina contro l'Hull City: gioca Pongracic, Barak in mezzo, Kouamè e Kean davanti

Ultima amichevole della Fiorentina in Inghilterra. Non mancano le sorprese: ecco le scelte di Raffaele Palladino

La Fiorentina tra poco più di un'ora scenderà in campo nell'ultima amichevole della tournée inglese contro l'Hull City. Palladino sceglie di schierare dal primo minuto il nuovo arrivato Pongracic, che sarà il centrale nella difesa a tre, Biraghi per la prima volta verrà provato a tutta fascia sulla sinistra, Barak giocherà da centrale di centrocampo insieme a Mandragora e davanti la sorpresa è rappresentata da Kouamè che agirà da esterno, e non da punta, perchè anche Kean è titolare. Di seguito la formazione della Fiorentina:

Modulo 3-4-2-1: Terracciano, Ranieri, Pongracic, Kayode, Biraghi, Dodò, Barak, Mandragora, Kouamè, Kean, Brekalo.

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