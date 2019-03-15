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Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali. Dabo resta in panchina al suo posto gioca Norgaard

Formazioni ufficiali della gara Cagliari-Fiorentina:Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.Fiorentina(4-3-3)...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2019 20:27
Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali. Dabo resta in panchina al suo posto gioca Norgaard - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Formazioni ufficiali della gara Cagliari-Fiorentina:

Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Norgaard, Mirallas; Chiesa, Gerson; Muriel.

Arbitro: Doveri di Roma.

Tuttosport

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