Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali. Dabo resta in panchina al suo posto gioca Norgaard
Formazioni ufficiali della gara Cagliari-Fiorentina:Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.Fiorentina(4-3-3)...
A cura di Redazione Labaroviola
15 marzo 2019 20:27
Formazioni ufficiali della gara Cagliari-Fiorentina:
Cagliari(4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.
Fiorentina(4-3-3): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Norgaard, Mirallas; Chiesa, Gerson; Muriel.
Arbitro: Doveri di Roma.
Tuttosport