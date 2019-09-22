FORM. UFFICIALE VIOLA, MONTELLA CONFERMA L'11 ANTI JUVE. PER VLAHOVIC ANCORA PANCHINA

Mister Montella ha deciso di confermare la formazione che ha giocato un'ottima partita contro la Juventus. Farà discutere l'assenza di una punta centrale con ennesima panchina per Vlahovic.Ecco le for...

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2019 17:47

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