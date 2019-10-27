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Fiorentina-Lazio: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani

La formazione della Fiorentina di stasera secondo i vari quotidiani oggi in edicola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 14:39
Fiorentina-Lazio: la probabile formazione viola secondo i vari quotidiani -
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Probabile Formazione Fiorentina
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GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

CORRIERE FIORENTINO (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

TUTTOSPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

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