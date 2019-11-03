FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-PARMA, TITOLARI BOATENG E RANIERI. OUT SOTTIL
Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina contro il Parma alla stadio Franchi:Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Badelj, Pulgar, Castrovilli, Ghezzal, Boateng, Ch...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 16:50
Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina contro il Parma alla stadio Franchi:
Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Badelj, Pulgar, Castrovilli, Ghezzal, Boateng, Chiesa.