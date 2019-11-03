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FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-PARMA, TITOLARI BOATENG E RANIERI. OUT SOTTIL

Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina contro il Parma alla stadio Franchi:Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Badelj, Pulgar, Castrovilli, Ghezzal, Boateng, Ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 16:50
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-PARMA, TITOLARI BOATENG E RANIERI. OUT SOTTIL - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina contro il Parma alla stadio Franchi:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Badelj, Pulgar, Castrovilli, Ghezzal, Boateng, Chiesa.

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