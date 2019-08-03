FORMAZIONI UFFICIALI: LIVORNO-FIORENTINA, LIROLA E VLAHOVIC RESTANO IN PANCHINA
Ecco le formazioni ufficiali di Livorno-Fiorentina amichevole di questa sera della ore 21.00 allo stadio Armando Picchi di Livorno.Livorno: Zima, Di Gennaro, Gasbarro, Luci, Murilo, Morganella, Mazzeo...
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 20:34
Ecco le formazioni ufficiali di Livorno-Fiorentina amichevole di questa sera della ore 21.00 allo stadio Armando Picchi di Livorno.
Livorno: Zima, Di Gennaro, Gasbarro, Luci, Murilo, Morganella, Mazzeo, Bogdan, Raicevic, Agazzi, Boben.
Fiorentina: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Pezzella (C), Biraghi, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Chiesa, Boateng, Sottil.
Fonte: Violachannel