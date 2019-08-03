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FORMAZIONI UFFICIALI: LIVORNO-FIORENTINA, LIROLA E VLAHOVIC RESTANO IN PANCHINA

Ecco le formazioni ufficiali di Livorno-Fiorentina amichevole di questa sera della ore 21.00 allo stadio Armando Picchi di Livorno.Livorno: Zima, Di Gennaro, Gasbarro, Luci, Murilo, Morganella, Mazzeo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 20:34
FORMAZIONI UFFICIALI: LIVORNO-FIORENTINA, LIROLA E VLAHOVIC RESTANO IN PANCHINA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco le formazioni ufficiali di Livorno-Fiorentina amichevole di questa sera della ore 21.00 allo stadio Armando Picchi di Livorno.

Livorno: Zima, Di Gennaro, Gasbarro, Luci, Murilo, Morganella, Mazzeo, Bogdan, Raicevic, Agazzi, Boben.

Fiorentina: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Pezzella (C), Biraghi, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Chiesa, Boateng, Sottil.

Fonte: Violachannel

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