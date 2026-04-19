TMW rivela: “Molte assenze in casa Lecce per la partita contro la Fiorentina: Sottil, Camarda, Gaspar e Fofana”

Tante assenze in casa Lecce, rimangono in dubbio anche Pierotti e Banda

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb il Lecce ed Eusebio Di Francesco dovranno fare a meno di molte pedine fondamentali contro la Fiorentina. Saranno assenti oltre ai soliti Gaspar e Berisha saranno out Sottil, Camarda, Fofana. Hanno avuto qualche problemino Pierotti e Banda che andranno solo in panchina.