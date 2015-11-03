Labaro Viola

Notizie Riccardo Sottil Fiorentina

TMW rivela: “Molte assenze in casa Lecce per la partita contro la Fiorentina: Sottil, Camarda, Gaspar e Fofana”

19 aprile 2026 12:11

Report medico del Lecce: Assenti i soliti Gaspar, Berisha e Camarda, si aggiunge anche Sottil

16 aprile 2026 15:27

Sottil regala i primi 3 punti al Lecce, Di Francesco: "Non si rende conto di quanto è forte"

04 ottobre 2025 19:56

Pedullà su Sottil: "Scelta di andare al Milan l'ha ammazzato. Lui e l'agente dovevano prevderlo"

29 luglio 2025 16:25

Chiarugi controcorrente: "Sottil giocatore importante ma deve giocare. Pioli avrà valutato tutto al meglio"

28 luglio 2025 19:14

Sottil: "Sono sicuro che Palladino risponderà alla contestazione con i fatti, uscirà alla grande da questa situazione spiacevole"

25 maggio 2025 16:06

Nicolò Schira: "Il Milan non riscatterà Riccardo Sottil. I rossoneri avrebbero dovuto versare 10 milioni"

15 maggio 2025 18:50

Andrea Sottil: "Riccardo quest'anno ha tutte le carte in regola per emergere definitivamente"

25 luglio 2024 00:09

Potrebbe essere l'ultima stagione di Sottil a Firenze, l'esterno d'attacco interessa a Lazio e Torino

02 marzo 2024 11:56

Ancora Sottil: "Devo dare il vero Riccardo a Firenze, mai pensato di andare via. La Fiorentina è più forte"

08 settembre 2023 19:27

Sottil: "Con la palla voglio saltare l'uomo e fare gol. L'esterno deve segnare e ci lavoro con Italiano"

08 settembre 2023 18:46

Sottil: "Pensiamo al Torino, poi recuperare energie per essere concentrati con l'Inter in finale"

21 maggio 2023 14:56

Guidi: "Speravo nella convocazione di Castrovilli, si sposa bene con le caratteristiche della Nazionale"

11 giugno 2021 17:18

Italia U21: Sottil parte dal primo minuto, Ranieri in panchina. Cutrone non convocato

03 settembre 2020 17:14

A. Sottil: “Riccardo si sta allenando duramente. Serie A? Non è un dramma se la stagione fosse finita”

22 marzo 2020 11:18

Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"

18 gennaio 2020 14:45

Torino-Fiorentina: Montella ha scelto il tandem d'attacco, ma ha ancora un dubbio di formazione

07 dicembre 2019 11:18

Esclusiva Ligas: "Montella uomo fragile, Chiesa deve dare il massimo finchè rimane, difendo Badelj"

05 dicembre 2019 17:17

Montella sostituisce Sottil nel primo tempo che sbraccia e sbuffa davanti alla panchina

03 dicembre 2019 23:25

Degli osservatori del Leicester City hanno seguito Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana

17 novembre 2019 17:03

Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni

14 novembre 2019 18:03

Radio Bruno Toscana: Sottil è acciaccato, in dubbio per la partita di Cagliari

09 novembre 2019 11:34

Calciomercato, Riccardo Sottil sta per rinnovare con la Fiorentina: ecco le cifre

03 novembre 2019 15:26

Ranieri e Sottil rinnoveranno il contratto con la Fiorentina durante la prossima sosta

23 ottobre 2019 11:03

Bucchioni: "La viola ha giocato gli ultimi 15 minuti in nove. Montella doveva mettere Sottil"

24 settembre 2019 22:12

Bucchioni: "Al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, non avrei mai tolto Chiesa e Ribery"

22 settembre 2019 22:34

L'attaccante Riccardo Sottil potrebbe tornare al Pescara per acquisire più esperienza

25 luglio 2019 14:24

Gazzetta, l'attaccante della Fiorentina Sottil ritornerà a giocare nel Pescara in Serie B

24 luglio 2019 12:59

Sottil: "Sarebbe fantastico giocare in Serie A con la Fiorentina, voglio convincere il mister"

19 luglio 2019 21:49

Sottil: "È stata una grande soddisfazione segnare il primo tra i professionisti, ringrazio i compagni, il mister e la società"

27 aprile 2019 22:04

Malusci: "Sottil ha delle qualita' eccelse, a me piace molto, e' un giocatore…

31 gennaio 2019 22:52

Papà Sottil: "Andar via? Scelta difficile ma deve fare esperienza. Sento molto la Fiorentina"

06 dicembre 2018 13:58

Sottil senior su Pioli: "Stefano cambia gli undici malvolentieri, ora però la squadra sembra in riserva.."

27 ottobre 2018 15:33

Ag. Sottil: "Pioli lo sta monitorando, spero che in questi mesi ci sia una possibilità per lui..."

13 settembre 2018 09:49

Archivio

Esplora l'archivio di Riccardo Sottil

Sett. 16
Sett. 40 Sett. 31 Sett. 21 Sett. 20
Sett. 30 Sett. 9
Sett. 36 Sett. 20
Sett. 23
Sett. 36 Sett. 12 Sett. 3
Sett. 49 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 17 Sett. 5
Sett. 49 Sett. 43 Sett. 37