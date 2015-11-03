Notizie Riccardo Sottil Fiorentina

TMW rivela: “Molte assenze in casa Lecce per la partita contro la Fiorentina: Sottil, Camarda, Gaspar e Fofana”
19 aprile 2026 12:11
Report medico del Lecce: Assenti i soliti Gaspar, Berisha e Camarda, si aggiunge anche Sottil
16 aprile 2026 15:27
Sottil regala i primi 3 punti al Lecce, Di Francesco: "Non si rende conto di quanto è forte"
04 ottobre 2025 19:56
Pedullà su Sottil: "Scelta di andare al Milan l'ha ammazzato. Lui e l'agente dovevano prevderlo"
29 luglio 2025 16:25
Chiarugi controcorrente: "Sottil giocatore importante ma deve giocare. Pioli avrà valutato tutto al meglio"
28 luglio 2025 19:14
Sottil: "Sono sicuro che Palladino risponderà alla contestazione con i fatti, uscirà alla grande da questa situazione spiacevole"
25 maggio 2025 16:06
Nicolò Schira: "Il Milan non riscatterà Riccardo Sottil. I rossoneri avrebbero dovuto versare 10 milioni"
15 maggio 2025 18:50
Andrea Sottil: "Riccardo quest'anno ha tutte le carte in regola per emergere definitivamente"
25 luglio 2024 00:09
Potrebbe essere l'ultima stagione di Sottil a Firenze, l'esterno d'attacco interessa a Lazio e Torino
02 marzo 2024 11:56
Ancora Sottil: "Devo dare il vero Riccardo a Firenze, mai pensato di andare via. La Fiorentina è più forte"
08 settembre 2023 19:27
Sottil: "Con la palla voglio saltare l'uomo e fare gol. L'esterno deve segnare e ci lavoro con Italiano"
08 settembre 2023 18:46
Sottil: "Pensiamo al Torino, poi recuperare energie per essere concentrati con l'Inter in finale"
21 maggio 2023 14:56
Guidi: "Speravo nella convocazione di Castrovilli, si sposa bene con le caratteristiche della Nazionale"
11 giugno 2021 17:18
Italia U21: Sottil parte dal primo minuto, Ranieri in panchina. Cutrone non convocato
03 settembre 2020 17:14
A. Sottil: “Riccardo si sta allenando duramente. Serie A? Non è un dramma se la stagione fosse finita”
22 marzo 2020 11:18
Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"
18 gennaio 2020 14:45
Torino-Fiorentina: Montella ha scelto il tandem d'attacco, ma ha ancora un dubbio di formazione
07 dicembre 2019 11:18
Esclusiva Ligas: "Montella uomo fragile, Chiesa deve dare il massimo finchè rimane, difendo Badelj"
05 dicembre 2019 17:17
Montella sostituisce Sottil nel primo tempo che sbraccia e sbuffa davanti alla panchina
03 dicembre 2019 23:25
Degli osservatori del Leicester City hanno seguito Riccardo Sottil nella gara del Under 21 italiana
17 novembre 2019 17:03
Valore dei giovani della Fiorentina: in 2 mesi la cifra è cresciuta esponenzialmente di 45 milioni
14 novembre 2019 18:03
Radio Bruno Toscana: Sottil è acciaccato, in dubbio per la partita di Cagliari
09 novembre 2019 11:34
Calciomercato, Riccardo Sottil sta per rinnovare con la Fiorentina: ecco le cifre
03 novembre 2019 15:26
Ranieri e Sottil rinnoveranno il contratto con la Fiorentina durante la prossima sosta
23 ottobre 2019 11:03
Bucchioni: "La viola ha giocato gli ultimi 15 minuti in nove. Montella doveva mettere Sottil"
24 settembre 2019 22:12
Bucchioni: "Al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, non avrei mai tolto Chiesa e Ribery"
22 settembre 2019 22:34
L'attaccante Riccardo Sottil potrebbe tornare al Pescara per acquisire più esperienza
25 luglio 2019 14:24
Gazzetta, l'attaccante della Fiorentina Sottil ritornerà a giocare nel Pescara in Serie B
24 luglio 2019 12:59
Sottil: "Sarebbe fantastico giocare in Serie A con la Fiorentina, voglio convincere il mister"
19 luglio 2019 21:49
Sottil: "È stata una grande soddisfazione segnare il primo tra i professionisti, ringrazio i compagni, il mister e la società"
27 aprile 2019 22:04
Malusci: "Sottil ha delle qualita' eccelse, a me piace molto, e' un giocatore…
31 gennaio 2019 22:52
Papà Sottil: "Andar via? Scelta difficile ma deve fare esperienza. Sento molto la Fiorentina"
06 dicembre 2018 13:58
Sottil senior su Pioli: "Stefano cambia gli undici malvolentieri, ora però la squadra sembra in riserva.."
27 ottobre 2018 15:33
Archivio