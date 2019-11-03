Calciomercato, Riccardo Sottil sta per rinnovare con la Fiorentina: ecco le cifre
Un altro giovane rinnova con la Fiorentina: Riccardo Sottil
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 15:26
Il celebre giornalista della Gazzetta dello Sport, specializzato in calciomercato, Nicolò Schira ha appena dato questa notizia su Riccardo Sottil e la Fiorentina tramite Twitter:
La #Fiorentina blinda Riccardo #Sottil: ci siamo per il rinnovo fino al 2024, con l’esterno offensivo che guadagnerà 600mila euro netti a stagione più premi. #calciomercato
Fonte: Twitter Nicolò Schira