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Calciomercato, Riccardo Sottil sta per rinnovare con la Fiorentina: ecco le cifre

Un altro giovane rinnova con la Fiorentina: Riccardo Sottil

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 15:26
Calciomercato, Riccardo Sottil sta per rinnovare con la Fiorentina: ecco le cifre - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il celebre giornalista della Gazzetta dello Sport, specializzato in calciomercato, Nicolò Schira ha appena dato questa notizia su Riccardo Sottil e la Fiorentina tramite Twitter:

La #Fiorentina blinda Riccardo #Sottil: ci siamo per il rinnovo fino al 2024, con l’esterno offensivo che guadagnerà 600mila euro netti a stagione più premi. #calciomercato

Fonte: Twitter Nicolò Schira

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