Ancora Sottil: “Devo dare il vero Riccardo a Firenze, mai pensato di andare via. La Fiorentina è più forte”

Riccardo Sottil è stato intervistato da Radio Bruno per parlare dell’inizio di stagione della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Siamo una squadra più matura perchè perdere due finali ti aiuta anche, il fallimento aiuta. Una Fiorentina più forte ed è normale che ci vuole un po’ di tempo per i nuovi arrivati.

Attacco? Sia Nzola che Beltran sono forti. Sono due giocatori diversi ma sono due punte forti. Arrivano da due realtà diverse ed hai bisogno di adattamento. Mi viene in mente mio padre che ha giocato Batistuta che all’inizio non era quel Batistuta perchè non è tutto così facile.

Obiettivo in campionato ed Atalanta? Manca una settimana alla partita ed è una squadra tosta, ormai lo sappiamo. In questi anni abbiamo fatto sempre prestazione contro di loro: abbiamo grande rispetto ma affrontarci non è facile.

Nazionale? Lo dico sempre, chi è che non vorrebbe andarci. Un sogno che ho fin da piccolo ed è un orgoglio immenso vestire quella maglia. Lavoro anche per quello.

Prendete Sottil al Fantacalcio perchè… Non mi piace fare pretese, non mi piace neanche il Fantacalcio e non l’ho mai fatto: molti amici mi scrivono.

Giocatori a cui chiedo o do consigli? Ci aiutiamo tutti a vicenda perchè siamo molto giovani ma poi ci sono anche Jack, Biraghi e Terracciano che sanno aiutare i ragazzi.

La mia posizione in campo? Io ho giocato anche a destra ma preferisco a sinistra perchè ho più opzioni.

Tifosi cosa mi dicono? “Mi raccomando Riccardino…” sempre a Firenze.

Mercato? Fa parte del calcio, squadre che sondano. Ma è stata un’estate tranquilla e non ho mai pensato di lasciare Firenze: sono voluto rimanere a Firenze perchè ho ancora da dare il vero Riccardo a Firenze. Oggi mi sento di dare, con voglia di giocare e riprendermi il tempo perso l’anno scorso.

Arthur? Giocatore di grande qualità e si vede il suo livello. Ognuno ha le sue caratteristiche e sta al mister decidere cosa fare ma lui è forte forte.”

