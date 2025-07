Chiarugi controcorrente: “Sottil giocatore importante ma deve giocare. Pioli avrà valutato tutto al meglio”

Luciano Chiarugi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato sulla situazione legata a Riccardo Sottil, ai margini del progetto. Queste le sue parole:

“In questi ultimi due anni il ragazzo non ha avuto neanche la fortuna che probabilmente si meritava pure. Sottil per me può essere un giocatore importante ma deve giocare, deve trovare una squadra dove può avere continuità. Ho dei dubbi sulla scelta ma Stefano Pioli avrà valutato sicuramente al meglio la situazione. Può darsi pure che il procuratore gli abbia detto che c’è qualche squadra che lo vuole e preferisce andare a giocare. C’è da sistemare la situazione Mandragora ma anche su Kean non c’è un sì definitivo. La società sta lavorando e per ora possiamo ritenerci soddisfatti.”