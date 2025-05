Sottil: “Sono sicuro che Palladino risponderà alla contestazione con i fatti, uscirà alla grande da questa situazione spiacevole”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore viola e allenatore Andrea Sottil nonché padre di Riccardo per parlare del momento della Fiorentina: “Gli investimenti fatti sono positivi perché la Fiorentina ha una buona società che lavora bene, però il campionato è stato altalenante con vittorie di prestigio e forti cadute. Ha battuto tutte le grandi tranne il Napoli e questo ha condizionato la corsa Scudetto perché l’Inter ha perso 3-0 a Firenze mentre gli azzurri ci hanno vinto. Ancora non è finita per la Conference, ma sarà difficile perché la Lazio vorrà vincere stasera e Udine è sempre dura da espugnare.”

Su Palladino: “Raffaele è giovane e io non so di certo cosa consigliargli, sta crescendo e fa esperienza ogni giorno. Sono sicuro che insieme alla società saprà gestire bene la contestazione anche perché i tifosi possono protestare sempre liberamente, purtroppo sono dispiaciuti dopo l’uscita contro il Betis, ma sono certo che ne usciranno molto bene. Palladino non è solo perché è sostenuto da una società forte e saprà rispondere a tutti con i fatti.”

Su Riccardo: “Lui è ancora della Fiorentina, aveva iniziato bene la stagione poi ha colto la possibilità di andare al Milan, ma ha trovato una squadra in difficoltà dove non è riuscito a mettersi in luce anche per via degli infortuni. Parleremo con il nostro agente e decideremo cosa fare, ma ora lui deve ritrovare continuità.”