Notizie Andrea Sottil Fiorentina

Sottil: "Sono sicuro che Palladino risponderà alla contestazione con i fatti, uscirà alla grande da questa situazione spiacevole"
25 maggio 2025 16:06
A.Sottil: "Contento per Riccardo, è maturato. Palladino saprà uscire dal momento complicato"
18 gennaio 2025 15:40
Sottil: "Riccardo è felice a Firenze, è pronto per la nuova stagione e si trova bene con Palladino"
16 agosto 2024 18:42
Andrea Sottil: "Riccardo quest'anno ha tutte le carte in regola per emergere definitivamente"
25 luglio 2024 00:09
Andrea Sottil: "Riccardo si sta allenando da solo come un pazzo per essere al top per il ritiro con la Fiorentina"
22 giugno 2024 13:36
TMW, Salta un'altra panchina in Serie A: l'Udinese ha deciso di esonerare Sottil. Torna Cioffi
24 ottobre 2023 14:19
Sottil: "Per noi ottavo posto sarebbe come vincere lo scudetto. Fiorentina forte ma primo gol da evitare"
14 maggio 2023 18:42
Sottil Sr è ad un passo dalla panchina del Pescara, firmerà un contratto fino a fine stagione
06 luglio 2020 20:14
A. Sottil: “Riccardo si sta allenando duramente. Serie A? Non è un dramma se la stagione fosse finita”
22 marzo 2020 11:18
Papà Sottil: "Andar via? Scelta difficile ma deve fare esperienza. Sento molto la Fiorentina"
06 dicembre 2018 13:58
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