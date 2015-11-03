Labaro Viola

Notizie Andrea Sottil Fiorentina

Sottil: "Sono sicuro che Palladino risponderà alla contestazione con i fatti, uscirà alla grande da questa situazione spiacevole"

25 maggio 2025 16:06

A.Sottil: "Contento per Riccardo, è maturato. Palladino saprà uscire dal momento complicato"

18 gennaio 2025 15:40

Sottil: "Riccardo è felice a Firenze, è pronto per la nuova stagione e si trova bene con Palladino"

16 agosto 2024 18:42

Andrea Sottil: "Riccardo quest'anno ha tutte le carte in regola per emergere definitivamente"

25 luglio 2024 00:09

Andrea Sottil: "Riccardo si sta allenando da solo come un pazzo per essere al top per il ritiro con la Fiorentina"

22 giugno 2024 13:36

TMW, Salta un'altra panchina in Serie A: l'Udinese ha deciso di esonerare Sottil. Torna Cioffi

24 ottobre 2023 14:19

Sottil: "Per noi ottavo posto sarebbe come vincere lo scudetto. Fiorentina forte ma primo gol da evitare"

14 maggio 2023 18:42

Sottil Sr è ad un passo dalla panchina del Pescara, firmerà un contratto fino a fine stagione

06 luglio 2020 20:14

A. Sottil: “Riccardo si sta allenando duramente. Serie A? Non è un dramma se la stagione fosse finita”

22 marzo 2020 11:18

Papà Sottil: "Andar via? Scelta difficile ma deve fare esperienza. Sento molto la Fiorentina"

06 dicembre 2018 13:58

Sottil senior su Pioli: "Stefano cambia gli undici malvolentieri, ora però la squadra sembra in riserva.."

27 ottobre 2018 15:33

Archivio

Esplora l'archivio di Andrea Sottil

Sett. 21 Sett. 3
Sett. 33 Sett. 30 Sett. 25
Sett. 43 Sett. 19
Sett. 28 Sett. 12
Sett. 49 Sett. 43