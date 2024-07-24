Andrea Sottil: "Riccardo quest'anno ha tutte le carte in regola per emergere definitivamente"

Per Andrea Sottil la prossima stagione potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità del figlio Riccardo in termini di assist e gol

L'ex allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport soffermandosi anche sulle prospettive personali del figlio Riccardo con la Fiorentina:

"Chiaro che Ricky negli ultimi anni non sia stato fortunato subendo infortuni seri che gli hanno fatto perdere tempo e continuità. E' sicuramente alla ricerca della stagione che lo faccia consacrare in termini di gol ed assist. Le sterzate con gol a giro che ha mostrato nelle ultime uscite prima dell'infortunio sono quelle che ha sempre fatto vedere nelle giovanili. Deve certamente godere della stima dell'allenatore, ed in questo senso i rapporti con Palladino e con la società sono ottimi, ha quindi tutte le carte in regola per emergere definitivamente. Tra l'altro tatticamente il sistema di gioco utilizzato da Palladino lo porta più dentro il campo ed è quella secondo me la sua posizione ideale."

Pedullà rivela: “Per Casadei pochi margini, Colpani destinato a vestire la maglia viola”

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