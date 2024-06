Andrea Sottil: “Riccardo si sta allenando da solo come un pazzo per essere al top per il ritiro con la Fiorentina”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il padre di Riccardo Sottil, Andrea ex tecnico dell’Udinese che ha parlato della stagione dei viola e del figlio: “La stagione è stata a corrente alternata ma bisogna ricordare che è arrivata in fondo a tutto anche quest’anno e che ha giocato tantissime partite negli ultimi anni, peccato perché si poteva vincere una coppa senza problemi.”

Su Sottil: “Mi fa piacere sentire la stima e l’affetto dei fiorentini verso mio figlio e verso di me, è dispiaciuto per aver saltato la finale perché stava veramente bene ed era pronto. Adesso si sta allenando in maniera molto seria e forte per esserci al top per il ritiro, farà la lastra ma sarà in grande forma per la ripresa. Ormai lui è fiorentino e continuerà a giocare per i viola.”

Su Palladino: “Se Berlusconi e Galliani l’hanno scelto dalla Primavera un motivo ci sarà e infatti è un ottimo allenatore, ha passione e grandi idee e credo che sia il profilo giusto per proseguire il lavoro di Italiano. Mi fa piacere che apprezzi Riccardo e gli auguro il meglio per questa sua stagione”.

Su Italiano: “Ha capito che aveva finito il suo percorso e magari è stato meglio così per tutti, rimane un grande lavoro che va portato avanti. Se ha deciso così vuol dire che non aveva altro da dare. Adesso entrambe le parti hanno nuove sfide da vincere con entusiasmo e impegno”.