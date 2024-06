Sky Sport riporta: “Se Terracciano va al Genoa, la Fiorentina punterà Audero tornato dal prestito all’Inter”

Come riportato da Sky Sport, il nome buono per la porta della Fiorentina potrebbe essere Emil Audero che non resterà alla Sampdoria in serie B dopo aver fatto un anno da secondo dietro Sommer all’Inter. Negli ultimi giorni Terracciano sembrerebbe essere stato individuato dal Genoa come sostituto di Martinez destinato ai nerazzurri e quindi per i viola tornerebbe in auge il numero uno di origine indonesiana.