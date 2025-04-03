Bucciantini: "Voglio giocarmi la finale di Conference contro il Chelsea. Abbiamo battuto Inter e Juve..."

Marco Bucciantini, ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato il momento positivo della Fiorentina a due giorni da Milan-Fiorentina.

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la situazione della Fiorentina, in vista dello scontro di Sabato sera alle 20:45 contro il Milan.

"Nei momenti difficili bisogna avere pazienza e fiducia nel lavoro, nel talento delle persone, e anche nell'esperienza che un gruppo si fa in diversi momenti della stagione. La Fiorentina è stata bravissima, ha battuto la terza e la quarta in classifica nelle ultime due partite ed ha riscritto la classifica della serie A. Anche la Roma è contenta, anche la Lazio e pure il Bologna. Sono squadre che ora possono tutte lottare per la Champions, la lotta-Champions si è allargata verso il basso. Bisognava essere parecchio bravi per giocare due partite senza mai essere in pericolo, in controllo del match contro due squadre forti. La Fiorentina ha giocato un secondo tempo contro l'Atalanta che ricordava il primo tempo di Bergamo: l'equilibrio nel primo tempo ha dato fiducia ai viola ed è stato frustante per loro, questo ha aiutato perchè ha portato serenità. È stata una grande prestazione sotto tutti i punti di vista."

E sempre sulla risalita della Fiorentina:

"Mi faccio un complimento, sono contento di aver avuto fiducia e aver utilizzato un tono diverso nell'analisi. A volte si andava oltre l'analisi, si andava nella polemica e nell'ostracismo. È troppo facile, a volte troppo comodo. Era doveroso vedere cose diverse, ma siccome le critiche arrivavano anche da dentro confidavo che con il tempo fossero capiti e risolti tutti i problemi. Tante volte nello sport i problemi sono più banali di quello che si vuol credere, a volte sono cose molto banali a fare la differenza. Una flessione fisica generica della squadra, le assenza concomitanti di tutto il centrocampo hanno fatto la differenza. La Fiorentina aveva trovato un assetto con Bove, Adli e Cataldi, e ad un certo punto si è trovato senza di loro con Palladino che ha dovuto ricostruire il centrocampo da capo. Palladino ha subito capito che Fagioli andava liberato per potergli permettere di esprimere al meglio le sue qualità."

"Cataldi è un razionalizzatore. Il mister viola oggi è più forte di due mesi fa, doveva passare per le difficoltà per crescere, ma non è ancora finita. Abbiamo un allenatore che è dovuto passare dalle forche caudine: non aveva ancora vissuto certe difficolta nelle sue esperienze precedenti. Io penso che oggi Palladino sia piu forte di due mesi fa, e ancora non è finita: arriveranno altre difficoltà. La Fiorentina ora si è messa in volata, quindi adesso le aspettative sono risalite le aspettative: dopo le ultime due partite siamo tornati a parlare di Champions a Firenze. Si fa il salto triplo in poche settimane: dalla Conference League alla Champions."

"La Fiorentina se l’è fatta da sola il calendario: quando è stata bene ed ha trovato il giusto assetto ha battuto tutti, quando invece era in difficoltà ha perso contro chiunque. In questa Serie A ci sono squadre che lottano per salvarsi che sono difficilissimi da battere. Dipende tutto dallo stato di salute dei viola. Continuo a pensare che ci siano organici più forti dei viola, anche la Roma, ma siamo tutti lì, ce la giochiamo. Il Bologna è la squadra che gioca meglio."

E sulla Conference:

“Mi piacerebbe giocarmi la finale col Chelsea. Abbiamo battuto Inter, Roma, Lazio, Juventus, Milan e Atalanta: nella partita non ci spaventa il blasone dell’avversario. Oltretutto, in questo momento gli inglesi sono in calo di forma rispetto inizio stagione“.