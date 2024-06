L’obbiettivo viola Petkovic provoca l’Italia: “Con la Spagna hanno fatto male, sono convinto che li batteremo perché non molliamo mai”

Dal ritiro della Croazia l’obbiettivo per l’attacco viola Bruno Petkovic provoca la Nazionale di Spalletti: “Con l’Albania hanno fatto una buona gara, hanno dominato la partita e hanno vinto con merito. Mentre con la Spagna ha giocato veramente male, l’Italia non è mai riuscita a ripartire e ha sbagliato tutto, gli spagnoli sono stati migliori contro di loro rispetto alla prima partita, vedendo la gara abbiamo capito dove far male agli italiani e ci stiamo lavorando. In allenamento continueremo a lavorare per far loro tanti danni e ce la faremo, siamo convinti che vinceremo perché non molliamo mai. Dobbiamo riprenderci dopo un brutto inizio e ci concentreremo solo sulla nostra vittoria lunedì sera”.