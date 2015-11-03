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Notizie Petkovic Fiorentina

Bruno Petkovic parla di Dzeko: "Lo stimo molto; è un grande calciatore e una grande persona"

29 luglio 2025 18:18

TMW, la Fiorentina su Petkovic? No, su di lui in serie A ci sono Como e Bologna. Vuole tornare in Italia

27 giugno 2024 17:54

L'obbiettivo viola Petkovic provoca l'Italia: "Con la Spagna hanno fatto male, sono convinto che li batteremo perché non molliamo mai"

22 giugno 2024 13:51

Euro2024, un obiettivo della Fiorentina nella delusione croata: Petkovic si fa parare il rigore da Simon

16 giugno 2024 13:14

Petkovic: "Il futuro? Non ho ancora deciso, non cambio tanto per cambiare. La Dinamo mi ha dato tanto"

12 giugno 2024 15:18

Bucchioni: "Con Prandelli si andrebbe dritti in Serie B. Mi piacerebbe Petkovic almeno per sei mesi"

21 dicembre 2019 20:31

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