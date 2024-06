Euro2024, un obiettivo della Fiorentina nella delusione croata: Petkovic si fa parare il rigore da Simon

Diverse le idee della Fiorentina per l’attacco, per cercare di risolvere le criticità. Lo scouting della Fiorentina, come riportato da La Nazione, è presente in Germania alla ricerca dei profili che potrebbero fare al caso della causa Viola. Tra i nomi accostati in questi giorni ai viola figura anche Bruno Petkovic, attaccante classe ’94 della Dinamo Zagabria, attualmente impegnato con la nazionale croata, che proprio ieri pomeriggio ha perso 3-0 contro la Spagna. Petkovic, entrato in campo al 72′ per sostituire Kramaric, ha sbagliato un rigore che avrebbe potuto regalare una magra consolazione alla Croazia, facendoselo parare da un performante Unai Simon e riuscendo successivamente a cogliere il passaggio del compagno dopo la ribattuta, mettendola in rete, che poi sarà annullata per un fuorigioco.

