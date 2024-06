TMW: “Anche la Roma mette gli occhi su Pinamonti. L’attaccante neroverde è anche nella lista della Fiorentina”

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, la è Roma al lavoro sul mercato e mentre si cerca la quadra per il rinnovo di Paulo Dybala, altrimenti potrebbe anche verificarsi l’addio, c’è un’altra idea per l’attacco. Un’idea che porta a Sassuolo. Andrea Pinamonti, attaccante classe 99 autore di undici reti nella scorsa stagione e inevitabilmente uno dei profili da monitorare per la Nazionale che verrà.

Pinamonti, che piace anche a Cagliari e Fiorentina, può essere un’idea concreta per i giallorossi. La Roma studia la situazione. E guarda alle possibili occasioni di casa Sassuolo che con la retrocessione in Serie B dovrà rinunciare a qualche pezzo pregiato. E in attesa di capire quale sarà il futuro di Domenico Berardi, ci sono già tanti estimatori per Andrea Pinamonti. La Roma studia la situazione per consegnare rinforzi di livello a Daniele De Rossi. E nel mirino c’è Pinamonti…

