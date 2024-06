TMW, la Fiorentina su Petkovic? No, su di lui in serie A ci sono Como e Bologna. Vuole tornare in Italia

Bruno Petkovic ha intenzione di lasciare la Dinamo Zagabria. Il centravanti croato è in scadenza fra una stagione e vorrebbe ritornare in Serie A dopo sei anni. Come scrive TMW, Como e Bologna hanno effettuato un sondaggio nelle scorse settimane, ma per ora non c’è ancora un’offerta concreta. Si era vociferato anche di un interesse della Fiorentina ma non ci sono state conferme. Petkovic ha una clausola di rescissione pari a 2 milioni di euro.

