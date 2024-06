Petkovic: “Il futuro? Non ho ancora deciso, non cambio tanto per cambiare. La Dinamo mi ha dato tanto”

Bruno Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria e nome accostato alla Fiorentina in questa sessione di mercato, ha parlato apertamente del suo futuro a Germanijak.hr:

“Il mio futuro? Non ci ho ancora pensato. Non è il momento e non è nemmeno il luogo. Ho delle responsabilità, non vorrei farmi coinvolgere in questo momento. Sono felice e soddisfatto di essere a casa e non ho bisogno di andare da nessuna parte, cambiare tanto per cambiare. Sono consapevole di aver dato tanto alla Dinamo – ha aggiunto l’attaccante croato – e sono consapevole che anche la Dinamo mi ha dato tanto. Ad essere completamente onesto, non ho ancora deciso. Qualunque cosa accada, accadrà, ma io sono pur sempre un giocatore della Dinamo”.

GRAZIANI: “RETEGUI O PINAMONTI? PER CREARE ENTUSIASMO DEVI OSARE DI PIÙ. PRENDEREI GIMENEZ DEL FEYENOORD”