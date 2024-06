Graziani: “Retegui o Pinamonti? Per creare entusiasmo devi osare di più. Prenderei Gimenez del Feyenoord”

Ciccio Graziani, presente da Pitti Uomo, ha così commentato il mercato della Fiorentina ai microfoni dei media presenti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Palladino? È bravo e giovane. Ci sono tanti tecnici giovani che, come lui, stanno emergendo in questo momento. Un simile giro di panchine come non si vedeva da molto tempo. Ora bisogna adesso capire quali siano i progetti: la Fiorentina viene da due ottavi posti consecutivi ed ha bisogno di migliorarsi, ma per migliorarsi c’è bisogno di una possibilità di spesa maggiore. Retegui? A me piace molto. Si parla anche di Pinamonti, però se vuoi creare entusiasmo alla piazza devi osare di più. Se invece per strategie di mercato la Fiorentina non può investire tanto, è impensabile che possa iniziare una trattativa per Gimenez del Feyenoord che costa tanto. Se porti Retegui e Pinamonti devi sperare che rendano. Se ti segnano 15 gol la situazione cambia. Ci sono già Nico Gonzalez e Beltran, con quest’ultimo che non si capisce più che ruolo faccia. Fa tutti i ruoli tranne che la punta. Io porterei Gimenez che mi piace tanto. Icardi? Colpo impossibile per motivi di carattere finanziario”.

PICCINETTI: “SE RETEGUI VALE 30 MILIONI, ALLORA NICO QUANTO VALE? LUI E LUCCA NON MI FANNO IMPAZZIRE”