Piccinetti: “Se Retegui vale 30 milioni, allora Nico quanto vale? Lui e Lucca non mi fanno impazzire”

L’ex centravanti della Fiorentina, Claudio Piccinetti, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato del mercato dei viola e della questione legata al prossimo attaccante sui cui puntare. Le sue parole:

“Il mercato? Deve dipendere dal sistema di gioco di Palladino, inutile tenere Ikoné e Kouame se non usa il tridente. Castrovilli e Beltran sono altri due profili difficili da collocare. Se non si riesce a trovare il ruolo a un giocatore, allora mi sorgono dei dubbi. L’attaccante?Retegui e Lucca non mi fanno impazzire. Non dico che non siano bravi, ma se si parla di salto di qualità devono essere altri i nomi. Se l’attaccante del Genoa vale 30 milioni, allora Gonzalez quanto vale? Il nome dell’attaccante avrebbe dovuto esserci già da tempo, ma deve essere uno che sposta gli equilibri”.

