Labaro Viola

Notizie Piccinetti Fiorentina

Piccinetti: “Voglio vedere la Fiorentina giocare a calcio. Per il prossimo allenatore è capire il progetto di Paratici”

22 aprile 2026 14:44

Piccinetti duro: “Non mi piace la mentalità di Vanoli. Riconfermiamo tutti perché ci siamo salvati?”

15 aprile 2026 15:18

Piccinetti: "Fazzini perde ogni pallone. Chi vuole davvero giocare rincorre anche il diavolo al Viola Park"

04 marzo 2026 17:32

Piccinetti duro su Comuzzo: "Ha talento ma commette troppi errori, voglio vedere miglioramenti subito"

25 febbraio 2026 14:15

Piccinetti: "La società vuole blindare Dodò? Il terzino non dà garanzie, non puoi costruire una squadra su di lui"

11 febbraio 2026 15:42

Piccinetti duro: "Salvezza Viola non scontata. Le chiacchiere sono finite, vedo sempre i soliti errori"

04 febbraio 2026 15:50

Piccinetti polemico sul mercato: “Sono arrivati dei giocatori offensivi ma i problemi sono in difesa”

28 gennaio 2026 17:11

Piccinetti duro: “Fagioli gioca guardandosi allo specchio. Kean? Cammina ed è sempre in fuorigioco”

14 gennaio 2026 16:46

Piccinetti duro su Mandragora: “Era il manovale della squadra, ora in campo è un fantasma”

07 gennaio 2026 16:25

Piccinetti: "Manca altruismo. Kean non si allena? Giocherà Piccoli, quest'anno Moise cammina in campo"

31 dicembre 2025 14:51

Piccinetti: "La Viola merita di essere ultima. Smettiamola di lodare Fagioli, deve fare di più"

31 dicembre 2025 14:45

Piccinetti attacca: "Nessuno in Italia gioca male come la Fiorentina. I giocatori sono tutti mediocri"

17 dicembre 2025 14:58

Piccinetti: "Pioli aveva perso la bussola. Come faceva a parlare di Champions con questi giocatori?”

12 novembre 2025 15:42

Piccinetti: Pioli non ha ancora in mente la formazione giusta, non escluderei la difesa a quattro"

03 settembre 2025 22:19

Piccinetti: "Richardson, a occhi chiusi, sa fare tutto, sarà il regista titolare della Fiorentina"

09 ottobre 2024 14:49

Piccinetti: "Se Retegui vale 30 milioni, allora Nico quanto vale? Lui e Lucca non mi fanno impazzire"

12 giugno 2024 13:56

Piccinetti: "La Fiorentina è riuscita a limitare la Roma grazie a Italiano. Rigori? Li tira chi ha personalità"

13 marzo 2024 13:59

Piccinetti: "Oggi deve giocare Bianco, non puoi arretrare un giocatore offensivo come Bonaventura"

04 gennaio 2023 12:52

Piccinetti critica: "Jovic non ha il temperamento di un attaccante, non ha nessuna qualità agonistica"

19 ottobre 2022 13:30

Sentite Piccinetti: "Il 4-3-3 di Italiano è prevedibile. Anche una sedia saprebbe marcare l'attacco viola"

18 maggio 2022 13:47

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