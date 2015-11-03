Notizie Piccinetti Fiorentina

Piccinetti: “Voglio vedere la Fiorentina giocare a calcio. Per il prossimo allenatore è capire il progetto di Paratici”
22 aprile 2026 14:44
Piccinetti duro: “Non mi piace la mentalità di Vanoli. Riconfermiamo tutti perché ci siamo salvati?”
15 aprile 2026 15:18
Piccinetti: "Fazzini perde ogni pallone. Chi vuole davvero giocare rincorre anche il diavolo al Viola Park"
04 marzo 2026 17:32
Piccinetti duro su Comuzzo: "Ha talento ma commette troppi errori, voglio vedere miglioramenti subito"
25 febbraio 2026 14:15
Piccinetti: "La società vuole blindare Dodò? Il terzino non dà garanzie, non puoi costruire una squadra su di lui"
11 febbraio 2026 15:42
Piccinetti duro: "Salvezza Viola non scontata. Le chiacchiere sono finite, vedo sempre i soliti errori"
04 febbraio 2026 15:50
Piccinetti polemico sul mercato: “Sono arrivati dei giocatori offensivi ma i problemi sono in difesa”
28 gennaio 2026 17:11
Piccinetti duro: “Fagioli gioca guardandosi allo specchio. Kean? Cammina ed è sempre in fuorigioco”
14 gennaio 2026 16:46
Piccinetti duro su Mandragora: “Era il manovale della squadra, ora in campo è un fantasma”
07 gennaio 2026 16:25
Piccinetti: "Manca altruismo. Kean non si allena? Giocherà Piccoli, quest'anno Moise cammina in campo"
31 dicembre 2025 14:51
Piccinetti: "La Viola merita di essere ultima. Smettiamola di lodare Fagioli, deve fare di più"
31 dicembre 2025 14:45
Piccinetti attacca: "Nessuno in Italia gioca male come la Fiorentina. I giocatori sono tutti mediocri"
17 dicembre 2025 14:58
Piccinetti: "Pioli aveva perso la bussola. Come faceva a parlare di Champions con questi giocatori?”
12 novembre 2025 15:42
Piccinetti: Pioli non ha ancora in mente la formazione giusta, non escluderei la difesa a quattro"
03 settembre 2025 22:19
Piccinetti: "Richardson, a occhi chiusi, sa fare tutto, sarà il regista titolare della Fiorentina"
09 ottobre 2024 14:49
Piccinetti: "Se Retegui vale 30 milioni, allora Nico quanto vale? Lui e Lucca non mi fanno impazzire"
12 giugno 2024 13:56
Piccinetti: "La Fiorentina è riuscita a limitare la Roma grazie a Italiano. Rigori? Li tira chi ha personalità"
13 marzo 2024 13:59
Piccinetti: "Oggi deve giocare Bianco, non puoi arretrare un giocatore offensivo come Bonaventura"
04 gennaio 2023 12:52
Piccinetti critica: "Jovic non ha il temperamento di un attaccante, non ha nessuna qualità agonistica"
19 ottobre 2022 13:30
Sentite Piccinetti: "Il 4-3-3 di Italiano è prevedibile. Anche una sedia saprebbe marcare l'attacco viola"
18 maggio 2022 13:47
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