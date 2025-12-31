31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

Piccinetti: “Manca altruismo. Kean non si allena? Giocherà Piccoli, quest’anno Moise cammina in campo”

News

Redazione

31 Dicembre · 14:51

L'ex Viola, Claudio Piccinetti, critica l'avvio stagionale di Moise Kean e consiglia di far giocare Piccoli

L’ex attaccante della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha parlato a Lady Radio del momento in casa Viola. Le sue parole:

“Manca altruismo, non c’è gioco collettivo. Se Kean non la passa a Piccoli solo davanti alla porta… c’è qualcosa che non funziona. La stagione di Kean finora è negativa, se dovesse mancare giocherà un altro, ha risolto pochissimi problemi al momento. Si impegna poco, spesso e volentieri cammina. Non voglio entrare in questioni private, ma spesso e volentieri gli capita di mancare agli allenamenti e la gente si fa domande. Kean non si allena? Giocherà Piccoli. Kean ha fatto una stagione eccellente in una carriera in cui è stato discontinuo”.

