Piccinetti: “Manca altruismo. Kean non si allena? Giocherà Piccoli, quest’anno Moise cammina in campo”

L’ex attaccante della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha parlato a Lady Radio del momento in casa Viola. Le sue parole:

“Manca altruismo, non c’è gioco collettivo. Se Kean non la passa a Piccoli solo davanti alla porta… c’è qualcosa che non funziona. La stagione di Kean finora è negativa, se dovesse mancare giocherà un altro, ha risolto pochissimi problemi al momento. Si impegna poco, spesso e volentieri cammina. Non voglio entrare in questioni private, ma spesso e volentieri gli capita di mancare agli allenamenti e la gente si fa domande. Kean non si allena? Giocherà Piccoli. Kean ha fatto una stagione eccellente in una carriera in cui è stato discontinuo”.