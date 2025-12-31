Piccinetti: “La Viola merita di essere ultima. Smettiamola di lodare Fagioli, deve fare di più”

L’ex attaccante della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha parlato a Lady Radio del momento in casa Viola.

Le sue parole: “Fagioli sta facendo bene? Smettiamo di lodarlo, deve fare di più. Non esageriamo, ha fatto miglioramenti sensibili ma bisogna rendersi conto che serve giocare anche quando la palla ce l’hanno gli altri e alla Fiorentina mancano centrocampisti capaci di interdire. Sennò sono tutti bravi mentre siamo ultimi in classifica e non è possibile, servono altre prestazioni. La Fiorentina viene dipinta come migliore della posizione di classifica ma serve dimostrarlo. Nicolussi Caviglia non si è inserito, ha buoni piedi ma nella Fiorentina non ha fatto vedere le sue qualità. Il problema non riguarda solo lui, nessun nuovo arrivo si è inserito nel modo giusto, pensiamo a Piccoli e Dzeko”.