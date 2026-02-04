4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:02

Piccinetti duro: “Salvezza Viola non scontata. Le chiacchiere sono finite, vedo sempre i soliti errori”

4 Febbraio · 15:50

L’ex allenatore delle giovanili Viola, Claudio Piccinetti, analizza il momento in casa Fiorentina tra mercato e calcio giocato

L’ex Viola, Claudio Piccinetti, ha parlato così a Lady Radio: “Nel mercato di gennaio non si possono fare grandi acquisti, il tempo ci dirà se i calciatori che sono arrivati saranno funzionali alla causa. Detto questo, il momento delle chiacchiere è finito perché ora bisogna vincere, fare punti, senza dare per scontata una salvezza che non lo è affatto. Continuo a vedere i soliti errori, la squadra non ha certezze ed esce sempre dal campo con le ossa rotte”.

Poi ha aggiunto: Ndour non ha palleggio, tecnica, non è Fagioli insomma. In campo lo vedi poco, ma tra dire questo e dire che non può giocare in Serie A c’è tanta differenza. In una squadra giocatori così a volte possono essere anche utili. Abbiamo preso solo giocatori offensivi, cedendo Nicolussi che era l’unica alternativa a Fagioli. Si parla tanto delle coppie nei ruoli e sono state tutte distrutte, servivano dei calciatori di gamba e sono stati presi altri lentoni”. 

