Piccinetti: Pioli non ha ancora in mente la formazione giusta, non escluderei la difesa a quattro”

L’ex viola Claudio Piccinetti ha parlato su Lady Radio della situazione attuale della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sarà il tempo a giudicare il mercato della Fiorentina, soprattutto sarà il campo a dare un voto. Nonostante le prime due partite siano andate maluccio sarebbe assurdo tirare delle conclusioni ora: l’amalgama giusta salterà fuori dopo la sosta.”

Sull’operato di Pioli: “Non credo che abbia ancora la formazione migliore in testa, bisogna però fare in tempo a capirlo per mettere i giocatori nel ruolo giusto e nel modulo giusto: a questo proposito non escluderei a priori la difesa a quattro.”