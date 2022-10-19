Piccinetti critica: "Jovic non ha il temperamento di un attaccante, non ha nessuna qualità agonistica"

L'allenatore Piccinetti ha criticato la grinta dell'attaccante viola Jovic

L'allenatore Claudio Piccinetti ha parlato ai microfoni di Lady Radio parlando di Jovic. Questo il suo parere:

“L’avete visto tutti il serbo tecnica di base eccelsa, armonioso coordinato, ma se non ha le capacità agonistica che ci possiamo fare? Non ha il temperamento dell’attaccante, ce lo deve far vedere. Non ha qualità agonistiche”.

MALEH CHIEDERA' LA CESSIONE ALLA FIORENTINA?

https://www.labaroviola.com/tmw-maleh-chiedera-alla-fiorentina-rassicurazione-sul-suo-impiego-possibile-una-partenza-a-gennaio/189470/