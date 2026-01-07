7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:04

Piccinetti duro su Mandragora: "Era il manovale della squadra, ora in campo è un fantasma"

Piccinetti duro su Mandragora: “Era il manovale della squadra, ora in campo è un fantasma”

Redazione

7 Gennaio · 16:25

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 16:25

Le parole dell'ex attaccante Claudio Piccinetti sul momento in casa Fiorentina in vista del mercato di gennaio

L’ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha parlato così a Lady Radio: “Ho sentito accostare dei calciatori alla Fiorentina come se dovessimo giocare per la Champions. Questa squadra si deve salvare e deve fare un mercato in quest’ottica. Che senso ha prendere Baldanzi se ho già Fazzini? Dietro ci vogliono giocatori che abbiano quella cattiveria agonistica che ad oggi nessuno ha. Ranieri Pongracic non sono difensori da salvezza, fanno troppi errori, sono troppo leggeri. Non servono i nomi, servono calciatori funzionali, lottatori, che corrono”. 

Aggiunge: “Ho sempre difeso a spada tratta Mandragora, facendo sempre l’esempio della casa in costruzione che aveva bisogno di varie figure tra cui il manovale. Quel ruolo lo occupava Mandragora, che è sempre stato il giocatore più continuo della squadra. Ora però non lo è più: il centrocampista deve avere sempre la palla tra i piedi, lui invece a volte non lo vedi per un quarto d’ora se non di più”. 

Infine su Paratici: “Quando un dirigente vuole andare via, va via. Lui ha scelto di venire a Firenze e non ci saranno problemi, è solo questione di giorni. Sta già facendo mercato a distanza, Solomon l’ha portato lui”. 

