Piccinetti duro: “Non mi piace la mentalità di Vanoli. Riconfermiamo tutti perché ci siamo salvati?”

Piccinetti molto duro su Vanoli e la squadra, anche se c’è un pizzico di elogio verso l’allenatore che ha preso la squadra quando aveva 6 punti e l’ha portata alla salvezza

Ha parlato a Lady Radio, Piccinetti della situazione della Fiorentina e del futuro della squadra: “Non bisogna mai dimenticarsi la situazione in cui era la Fiorentina, una squadra che non dava certezze e che non riusciva a decollare. I numeri danno ragione a Vanoli, ma non sono d'accordo con lui quando dice che l'importante è vincere anche a costo di giocare male. Come si può parlare di episodi quando hai perso 3-0? Si poteva uscire con la qualificazione ancora aperta, invece abbiamo preso il terzo gol nel finale. E potrei fare un elenco infinito di partite imbarazzanti. Quindi che facciamo? Confermiamo tutti perché ci siamo salvati oppure apriamo gli occhi, azioniamo il cervello e capiamo che ci sono tantissime cose da cambiare?”.