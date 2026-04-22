Piccinetti: “Voglio vedere la Fiorentina giocare a calcio. Per il prossimo allenatore è capire il progetto di Paratici”

Piccinetti, intervenuto a Lady Radio parla del possibile nuovo allenatore

Piccinetti ha parlato a Lady Radio della Fiorentina e del possibile allenatore per la prossima stagione: “La cosa più importante è il progetto che vuole avviare Paratici, in base a quello si sceglie l'allenatore. Se non hai i calciatori forti è inutile prendere un grande allenatore, quindi le due cose coincidono. Secondo me le prime vere notizie cominceranno a uscire quando saremmo matematicamente salvi, però se devo cambiare tanto per cambiare allora tanto vale tenere Vanoli che conosce già la squadra, le dinamiche, i problemi. Con lui sarebbe più facile fare delle scelte sulla rosa. Io voglio vedere la Fiorentina giocare a calcio, difficile dire se Vanoli potrà riuscirci vista la situazione che ha trovato quest'anno. Il discorso comunque va oltre l'allenatore e s'allarga ai singoli, io voglio calciatori che sbagliano una partita ogni tanto e che hanno continuità di rendimento. Quest'anno non c'è stato nemmeno un giocatore che ha fatto bene per più di due partite di fila".