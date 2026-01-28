Piccinetti polemico sul mercato: “Sono arrivati dei giocatori offensivi ma i problemi sono in difesa”

L’ex calciatore Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio del momento in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como: “La Fiorentina è lontana anni luce rispetto al Como, sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista della qualità. Non può reggere il confronto oggi, così come tante squadre. Dopo la vittoria di Bologna la gente ha ribadito che ci salveremo ma io sono di parere opposto. Sono realista, non pessimista.

Il problema non è il non sapere soffrire ma il fatto che molti giocatori non possono stare nella Fiorentina. Finora sono arrivati giocatori offensivi, ma i problemi sono soprattutto difensivi. Fagioli ha bisogno di un centrocampista di sostegno e noi abbiamo preso Fabbian e Brescianini”.