Piccinetti: “La Fiorentina è riuscita a limitare la Roma grazie a Italiano. Rigori? Li tira chi ha personalità”

L’ex attaccante della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha parlato della prestazione dei viola contro la Roma di Daniele De Rossi, soffermandosi su alcuni dettagli emersi durante la gara. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Lady Radio:

“Non avevo grosse speranze dopo aver visto la formazione di domenica sera, però poi siamo riusciti a limitare la Roma tutto grazie alle accortezze tattiche di Italiano. Alzando Milenkovic e Ranieri giocavamo uno contro uno in difesa: questo è sinonimo di coraggio, bisogna dare i meriti all’allenatore. Ci sono stati degli errori come quelli sul gol di Llorente, è un peccato buttare via una grande prestazione. Rigori sbagliati? Anche i più grandi calciatori li sbagliano, come Batistuta e Baggio e tanti altri. Il giocatore che batte il rigore si deve imporre con personalità e sicurezza. Poi in allenamento ci si può esercitare, ma in partita è tutt’altra cosa. Ma personalmente apprezzerò sempre chi si prende la responsabilità, anche se sbaglia dal dischetto”.

