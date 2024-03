Finalmente Kouame! Sarà pronto solo dopo la sosta ma domani può essere fra i convocati 

Finalmente Christian Kouamè. La Fiorentina e Italiano possono accogliere a braccia aperte l’ex giocatore del Genoa che dopo un mese da “ottovolante” lunedì è tornato ad allenarsi con il gruppo. L’attaccante è un vero e proprio pupillo di Vincenzo Italiano che raramente ha rinunciato alla sua presenza in campo. La malaria e la vittoria della Coppa d’Africa ha tenuto lontano Kouamè dalla Fiorentina per più di un mese e mezzo. Adesso sta meglio e ha ripreso ad allenarsi. Ma quando tornerà a disposizione? Koaumè sarà pronto soltanto dopo la sosta. Possibile convocazione in vista per la gara di domani, ma per vederlo in campo bisognerà ancora aspettare qualche settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.

