Piccinetti duro su Comuzzo: “Ha talento ma commette troppi errori, voglio vedere miglioramenti subito”

L’ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina, Claudio Piccinetti, è intervenuto a Lady Radio: “Che la squadra sia in fase di miglioramento è sicuro, ma se Ranieri non fa quell’intervento o se Canestrelli non la spara alle stelle siamo a parlare dell’ennesimo pareggio deludente. Io l’anno prossimo non voglio più vedere queste cose, voglio vedere una squadra che gioca, che diverte, con un allenatore come Fabregas”.

Su Comuzzo: “Non c’è bisogno che lo dica Vanoli che Comuzzo sta avendo delle difficoltà, basta guardare le partite. E’ un grande talento, quando gioca bene è davvero bravo, ma deve migliorare in tante cose a partire dalla lettura dell’azione. Lo vedo rigido, indubbiamente può migliorare però questi miglioramenti voglio cominciare a vederli”.

Conclude: “Per la salvezza serve una squadra che giochi sulle capacità agonistica, sulla struttura fisica. Va bene giocare a calcio, ma bisogna anche sapere difendere, sapere gestire i risultati, cosa che la Fiorentina non riesce quasi mai a fare nonostante adesso sia in crescita sul piano fisico e atletico”.