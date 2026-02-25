25 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Piccinetti duro su Comuzzo: “Ha talento ma commette troppi errori, voglio vedere miglioramenti subito”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Piccinetti duro su Comuzzo: “Ha talento ma commette troppi errori, voglio vedere miglioramenti subito”

Redazione

25 Febbraio · 14:15

Aggiornamento: 25 Febbraio 2026 · 14:15

TAG:

#FiorentinaComuzzopiccinetti

Condividi:

di

Le dichiarazioni di Claudio Piccinetti sul momento in casa Fiorentina dopo la vittoria nel derby contro il Pisa

L’ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina, Claudio Piccinetti, è intervenuto a Lady Radio: “Che la squadra sia in fase di miglioramento è sicuro, ma se Ranieri non fa quell’intervento o se Canestrelli non la spara alle stelle siamo a parlare dell’ennesimo pareggio deludente. Io l’anno prossimo non voglio più vedere queste cose, voglio vedere una squadra che gioca, che diverte, con un allenatore come Fabregas”.

Su Comuzzo: “Non c’è bisogno che lo dica Vanoli che Comuzzo sta avendo delle difficoltà, basta guardare le partite. E’ un grande talento, quando gioca bene è davvero bravo, ma deve migliorare in tante cose a partire dalla lettura dell’azione. Lo vedo rigido, indubbiamente può migliorare però questi miglioramenti voglio cominciare a vederli”.

Conclude: “Per la salvezza serve una squadra che giochi sulle capacità agonistica, sulla struttura fisica. Va bene giocare a calcio, ma bisogna anche sapere difendere, sapere gestire i risultati, cosa che la Fiorentina non riesce quasi mai a fare nonostante adesso sia in crescita sul piano fisico e atletico”.  

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio