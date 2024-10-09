Piccinetti: "Richardson, a occhi chiusi, sa fare tutto, sarà il regista titolare della Fiorentina"

L'ex tecnico e giocatore della Primavera della Fiorentina si è espresso sul talento del giovane centrocampista marocchino

Su Lady Radio ha parlato l'ex giocatore ed allenatore della Primavera della Fiorentina Claudio Piccinetti che si è espresso su Amir Richardson: "Richardson è un giocatore veramente forte, ha grandi qualità, lo vedi proprio da come sta in campo. Sa impostare il gioco con grande intelligenza ed è ottimo nel dettare il passaggio. Adesso è ancora inesperto però penso che non appena capirà il gioco di Palladino, diventerà il regista titolare della squadra."

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