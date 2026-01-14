14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Piccinetti duro: “Fagioli gioca guardandosi allo specchio. Kean? Cammina ed è sempre in fuorigioco”

News

Piccinetti duro: “Fagioli gioca guardandosi allo specchio. Kean? Cammina ed è sempre in fuorigioco”

Redazione

14 Gennaio · 16:46

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 16:48

TAG:

ACF FiorentinaFagioliKeanpiccinetti

Condividi:

di

L’ex allenatore delle giovanili viola ha analizzato la situazione in casa Fiorentina, sottolineando l’importanza di dover vincere le partite

L’ex calciatore Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio per commentare l’attualità in casa Fiorentina“Bisogna avere fiducia in chi sta lavorando per la Fiorentina. Credo che Vanoli si sia fatto sentire sulla necessità di aggiungere esterni e lo stanno accontentando, ma adesso tocca vincere le partite, troppe volte il risultato è sfuggito per errori individuali come quelli di Comuzzo sia a Roma che su Nkunku contro il Milan che nasce dall’errore di Fagioli che gioca guardandosi allo specchio e si piace troppo, questo anche per colpa dei giornalisti che lo esaltano.

Kean? Bisogna ritrovarlo nella sua forma migliore. Non voglio sentire che la squadra non gioca per lui, perché in campo cammina ed è sempre in fuorigioco. Lui è l’unico responsabile delle sue cattive prestazioni, e la Fiorentina ha bisogno del giocatore che ha dimostrato di essere l’anno scorso”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio