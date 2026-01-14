Piccinetti duro: “Fagioli gioca guardandosi allo specchio. Kean? Cammina ed è sempre in fuorigioco”

L’ex calciatore Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio per commentare l’attualità in casa Fiorentina: “Bisogna avere fiducia in chi sta lavorando per la Fiorentina. Credo che Vanoli si sia fatto sentire sulla necessità di aggiungere esterni e lo stanno accontentando, ma adesso tocca vincere le partite, troppe volte il risultato è sfuggito per errori individuali come quelli di Comuzzo sia a Roma che su Nkunku contro il Milan che nasce dall’errore di Fagioli che gioca guardandosi allo specchio e si piace troppo, questo anche per colpa dei giornalisti che lo esaltano.

Kean? Bisogna ritrovarlo nella sua forma migliore. Non voglio sentire che la squadra non gioca per lui, perché in campo cammina ed è sempre in fuorigioco. Lui è l’unico responsabile delle sue cattive prestazioni, e la Fiorentina ha bisogno del giocatore che ha dimostrato di essere l’anno scorso”.