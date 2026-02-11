Piccinetti: “La società vuole blindare Dodò? Il terzino non dà garanzie, non puoi costruire una squadra su di lui”

L’ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina, Claudio Piccinetti, ha parlato a Lady Radio: “Contro il Torino i cambi hanno disorientato la squadra, Dodo era troppo alto e invece di difendere s’è fatto infilare più volte alle spalle con gli avversari che, prima del gol, sono arrivati un paio di volte pericolosamente in area. Sul secondo gol il primo errore lo fa Comuzzo intervenendo in ritardo e causando la punizione, anziché temporeggiare. Sul primo gol ognuno va per conto suo, non fanno il fuorigioco e nemmeno la marcatura”.

Aggiunge: “I gol subiti negli ultimi minuti non sono frutto della paura, ma degli errori di calciatori sopravvalutati. In campo non c’è comunicazione, De Gea non chiama mai i compagni, i calciatori non si parlano tra di loro”.

Su Dodò: “Ho sentito che l’hanno blindato… questione di gusti, ma come fai a costruire una squadra su di lui? Dodò è un giocatore disordinato, troppo istintivo, tatticamente non dà garanzie.

Sul Como: “Al momento è la massima espressione del gioco in Italia, ma la Fiorentina deve andare lì convinta di poter vincere”.