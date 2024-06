Cecchi: “Retegui? A quelle cifre non mi convince. Lucca ha qualcosa in più per potenzialità inespresse”

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni della Radio Sportiva durante Microfono Aperto, ha così commentato le voci di mercato che accostano Mateo Retegui e Lorenzo Lucca alla Fiorentina. Le sue parole:

“A quelle cifre Retegui non mi convince. È un buon attaccante, ma 30 milioni sono tanti. Retegui ha fatto benino ma non benissimo. Lucca invece ha qualcosa in più dal punto di vista delle potenzialità inespresse”.

